«Кливленд» – главный претендент на Де′Андре Хантера
Де′Андре Хантер может перейти из «Атланты» в «Кливленд».
«Атланта» рассматривает предложения по Де′Андре Хантеру (27 лет, 203 см). Главным претендентом на форварда является «Кливленд», сообщает журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс.
Ранее сообщалось, что «Кливленд» и «Атланта» ведут переговоры о возможном обмене Хантера на Кариса Леверта.
В нынешнем сезоне Хантер провел за «Хоукс» 37 матчей, набирая в среднем 19,0 очка, 3,9 подбора и 1,5 передачи. Форвард был выбран «Лейкерс» под четвертым номером на драфте 2019 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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