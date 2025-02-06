«Кливленд» – главный претендент на Де′Андре Хантера

Де′Андре Хантер может перейти из «Атланты» в «Кливленд».

«Атланта» рассматривает предложения по Де′Андре Хантеру (27 лет, 203 см). Главным претендентом на форварда является «Кливленд », сообщает журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс.

Ранее сообщалось, что «Кливленд» и «Атланта » ведут переговоры о возможном обмене Хантера на Кариса Леверта .

В нынешнем сезоне Хантер провел за «Хоукс» 37 матчей, набирая в среднем 19,0 очка, 3,9 подбора и 1,5 передачи. Форвард был выбран «Лейкерс» под четвертым номером на драфте 2019 года.