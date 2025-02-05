«Кливленд» и «Атланта» ведут переговоры о возможном обмене Де′Андре Хантера на Кариса Леверта
«Кливленд» пытается выменять Де′Андре Хантера.
По данным журналиста Cleveland.com Криса Федора, «Кавальерс» и «Хоукс» ведут переговоры о возможном обмене с участием Хантера и форварда Кариса Леверта.
«По словам нескольких источников, «Кавальерс» выразили интерес к шестому игроку «Хоукс» Де’Андре Хантеру. Переговоры с «Атлантой», сосредоточены на будущем свободном агенте Карисе Леверте, постоянном игроке ротации «Кливленда» и любимице Кенни Эткинсона», – пишет Федор.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Cleveland.com
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