«Кливленд» и «Атланта» ведут переговоры о возможном обмене Де′Андре Хантера на Кариса Леверта

«Кливленд» пытается выменять Де′Андре Хантера.

По данным журналиста Cleveland.com Криса Федора, «Кавальерс» и «Хоукс» ведут переговоры о возможном обмене с участием Хантера и форварда Кариса Леверта .

«По словам нескольких источников, «Кавальерс» выразили интерес к шестому игроку «Хоукс» Де’Андре Хантеру. Переговоры с «Атлантой», сосредоточены на будущем свободном агенте Карисе Леверте, постоянном игроке ротации «Кливленда » и любимице Кенни Эткинсона», – пишет Федор.