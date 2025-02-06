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Президент LBA Умберто Гандини об НБА в Европе: «В марте будет собрание с клубами, на котором картина прояснится»

Умберто Гандини подтвердил серьезность планов НБА.

Президент итальянской баскетбольной лиги подтвердил планы американцев на новый европейский клубный турнир.

«Очень много разговоров по этому поводу. Это случится. Мы пока не знаем точно способа их входа на рынок. Будет ли это закрытая лига, будут ли новые команды или упор будет на большие существующие клубы, широкие рынки и готовые комплексы.

Мы знаем, что это произойдет в сотрудничестве с ФИБА. Они не хотят разрушать европейскую систему, но встречались с рядом европейских клубов. Вот почему «Реал», к примеру, еще не продлил лицензию Евролиги.

В марте будет собрание клубов, на котором картина прояснится», – поделился Гандини.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
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logoчемпионат Италии
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