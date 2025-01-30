7

«Реал» является главной целью НБА в Евролиге. Также лига нацелена на Францию, Англию и Германию

«Реал» – главная цель НБА среди команд Евролиги.

BasketNews предоставил новые сведения о возможной структуре нового турнира НБА в Европе. Согласно источникам, планы НБА в Европе в первую очередь нацелены на финансово сильные европейские рынки. В лучшем случае проект НБА-Европа будет запущен в сезоне-2026/27.

Мадридский «Реал» является главной целью НБА среди клубов Евролиги. 11-кратный чемпион Евролиги не решился подписать новое 10-летнее соглашение с Евролигой, оставляя возможность для перехода в НБА-Европа. Если «Реал» решится на этот шаг, «Барселона» будет считаться наиболее вероятным кандидатом на присоединение к турниру в качестве второго представителя Испании.

Также НБА намерена создать значительное присутствие во Франции с двумя командами. «Виллербан», владельцем которого является член Зала славы Тони Паркер, считается еще одним кандидатом из Евролиги. Паркер публично выразил заинтересованность в присоединении к проекту НБА, несмотря на то, что является одним из акционеров Евролиги. Ожидается, что Паркер представит предложение НБА нескольким клубам Евролиги в феврале — как раз перед тем, как основные команды Евролиги должны будут принять решение о своих долгосрочных обязательствах.

Ожидается, что вторая французская франшиза будет базироваться в Париже. Согласно источникам, главной целью НБА является европейский футбольный гранд «ПСЖ», которые планирует возродить свою баскетбольную команду.

Кроме того, НБА хочет создать команду в Англии, в частности в Манчестере. Источники предполагают, что «Манчестер Сити» может стать клубом, который НБА призовет создать баскетбольную команду. Связь между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» значительна — оба клуба поддерживаются инвесторами с Ближнего Востока.

Еще одним рынком, входящим в планы НБА, является Германия, которой также выделено два места в лиге. Ожидается, что одна из команд будет базироваться в Берлине, где специально для нового турнира будет создан новая команда, которая будет играть на недавно построенной арене. Мюнхен также упоминался как потенциальный рынок, наряду с Миланом в Италии.

Согласно источникам BasketNews, первоначальные планы НБА относительно ее европейской лиги не включают Грецию, Сербию или Турцию.

НБА-Европа рассматривает структуру из 10 команд с упором на получение доходов за счет арен и медиаправ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoНБА
logoТони Паркер
logoАСВЕЛ Виллербан
logoРеал
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМанчестер Сити
logoПСЖ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Терри Розир подозревается в участии в мошеннических схемах со ставками
930 января, 18:15
Стивен Эй Смит: «Нельзя показывать болельщикам средний палец. Вот что игроки НБА сделали с Матчем всех звезд. Это издевательство»
130 января, 17:57
«Атланта» изучает варианты обмена Богдана Богдановича
430 января, 17:40
Блэйк Гриффин о Кобе Брайанте: «Куда бы он ни пошел, это было сравнимо с тем, как будто ты увидел бога»
430 января, 17:31
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Нью-Йорк» примет «Лейкерс», «Оклахома» встретится дома с «Сакраменто» и другие матчи
26вчера, 23:20Live
Джош Окоги пропустит как минимум три недели из-за травмы
1вчера, 21:00
«Самара» после уведомления о банкротстве перейдет под управление государства
2вчера, 20:01
Шэмс Чарания: «Майами» немного поддел Джимми Батлера, сказав, что он будет выходить со скамейки»
11вчера, 19:53
«Финикс» и «Голден Стэйт» считаются наиболее вероятными вариантами обмена Джимми Батлера
17вчера, 19:12
Кевин Дюрэнт – Гэри Пэйтону: «Когда ты был моего возраста, ты был восьмым на скамейке запасных»
11вчера, 18:59
Инсайдер Рэйчел Николс: «Джимми Батлер проявлял неуважение к партнерам по команде»
11вчера, 18:42
Антон Карданахишвили забросил решающий трехочковый в матче против «Пармы». «Самара» прервала серию из 11 поражений подряд
1вчера, 17:59Видео
«Клипперс» обменяют Пи Джей Такера, Мо Бамбу и пик 2-го раунда в «Юту» на Дрю Юбэнкса и Пэтти Миллса
22вчера, 17:42
«Орландо» интересуется Де’Аароном Фоксом и Кэмероном Джонсоном
12вчера, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» обыграл «Виллербан», «Нантер» уступил «Парижу» и другие результаты
вчера, 22:29
Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» разгромила «Кремону», «Триест» был сильнее «Дертоны»
вчера, 22:25
ACB. «Сарагоса» уступила «Мурсии», «Андорра» победила «Валенсию» и другие результаты
вчера, 22:23
Адриатическая лига. «Будучность» победила «Задар» и возглавила таблицу, КРКА проиграла «Цибоне» и другие результаты
вчера, 20:57
Митчелл Робинсон еще не допущен к тренировкам с полным контактом
1вчера, 20:50
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» обыграл в гостях «Перистери» и продлил серию до 17-0, АЕК в гостях победил «Колоссос» и другие результаты
вчера, 20:45
Кэм Томас вернется после Матча всех звезд
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тофаш» взял верх над «Галатасараем» и другие результаты
вчера, 20:06
Джейлен Уильямс пропустит матч против «Сакраменто» из-за травмы запястья
вчера, 18:11
Зак Ледэй – MVP 24-го тура Евролиги
вчера, 17:30
Рекомендуем