«Реал» является главной целью НБА в Евролиге. Также лига нацелена на Францию, Англию и Германию

«Реал» – главная цель НБА среди команд Евролиги.

BasketNews предоставил новые сведения о возможной структуре нового турнира НБА в Европе. Согласно источникам, планы НБА в Европе в первую очередь нацелены на финансово сильные европейские рынки. В лучшем случае проект НБА-Европа будет запущен в сезоне-2026/27.

Мадридский «Реал» является главной целью НБА среди клубов Евролиги. 11-кратный чемпион Евролиги не решился подписать новое 10-летнее соглашение с Евролигой , оставляя возможность для перехода в НБА-Европа. Если «Реал » решится на этот шаг, «Барселона» будет считаться наиболее вероятным кандидатом на присоединение к турниру в качестве второго представителя Испании.

Также НБА намерена создать значительное присутствие во Франции с двумя командами. «Виллербан », владельцем которого является член Зала славы Тони Паркер , считается еще одним кандидатом из Евролиги. Паркер публично выразил заинтересованность в присоединении к проекту НБА, несмотря на то, что является одним из акционеров Евролиги. Ожидается, что Паркер представит предложение НБА нескольким клубам Евролиги в феврале — как раз перед тем, как основные команды Евролиги должны будут принять решение о своих долгосрочных обязательствах.

Ожидается, что вторая французская франшиза будет базироваться в Париже. Согласно источникам, главной целью НБА является европейский футбольный гранд «ПСЖ», которые планирует возродить свою баскетбольную команду.

Кроме того, НБА хочет создать команду в Англии, в частности в Манчестере. Источники предполагают, что «Манчестер Сити» может стать клубом, который НБА призовет создать баскетбольную команду. Связь между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» значительна — оба клуба поддерживаются инвесторами с Ближнего Востока.

Еще одним рынком, входящим в планы НБА, является Германия, которой также выделено два места в лиге. Ожидается, что одна из команд будет базироваться в Берлине, где специально для нового турнира будет создан новая команда, которая будет играть на недавно построенной арене. Мюнхен также упоминался как потенциальный рынок, наряду с Миланом в Италии.

Согласно источникам BasketNews, первоначальные планы НБА относительно ее европейской лиги не включают Грецию, Сербию или Турцию.

НБА-Европа рассматривает структуру из 10 команд с упором на получение доходов за счет арен и медиаправ.