«Сумма согласована еще в октябре». Стивен Эй Смит подтвердил скорое подписание контракта на 100 миллионов долларов с ESPN

Стивен Эй Смит близок к крупному соглашению.

Ведущий ESPN должен стать самым высокооплачиваемым сотрудником телеканала. Предполагаемая сумма 5-летнего контракта составит 100 миллионов долларов.

«Очень-очень скоро.

Я работаю в потрясающей компании, мировом лидере. Собираюсь продолжать сотрудничество и дальше.

У меня очень близкие взаимоотношения с председателем совета директоров Джимми Питаро, главой Disney Бобом Айгером. Такие отношения не купить за деньги.

Так что нужно оформить четкий контракт. Учесть все детали. Цифры были согласованы давно, в октябре.

Дело осталось только за формулировками и работой юристов», – заключил Смит .