«Сумма согласована еще в октябре». Стивен Эй Смит подтвердил скорое подписание контракта на 100 миллионов долларов с ESPN
Стивен Эй Смит близок к крупному соглашению.
Ведущий ESPN должен стать самым высокооплачиваемым сотрудником телеканала. Предполагаемая сумма 5-летнего контракта составит 100 миллионов долларов.
«Очень-очень скоро.
Я работаю в потрясающей компании, мировом лидере. Собираюсь продолжать сотрудничество и дальше.
У меня очень близкие взаимоотношения с председателем совета директоров Джимми Питаро, главой Disney Бобом Айгером. Такие отношения не купить за деньги.
Так что нужно оформить четкий контракт. Учесть все детали. Цифры были согласованы давно, в октябре.
Дело осталось только за формулировками и работой юристов», – заключил Смит.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Front Office Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем