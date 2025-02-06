  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Сумма согласована еще в октябре». Стивен Эй Смит подтвердил скорое подписание контракта на 100 миллионов долларов с ESPN
2

«Сумма согласована еще в октябре». Стивен Эй Смит подтвердил скорое подписание контракта на 100 миллионов долларов с ESPN

Стивен Эй Смит близок к крупному соглашению.

Ведущий ESPN должен стать самым высокооплачиваемым сотрудником телеканала. Предполагаемая сумма 5-летнего контракта составит 100 миллионов долларов.

«Очень-очень скоро.

Я работаю в потрясающей компании, мировом лидере. Собираюсь продолжать сотрудничество и дальше.

У меня очень близкие взаимоотношения с председателем совета директоров Джимми Питаро, главой Disney Бобом Айгером. Такие отношения не купить за деньги.

Так что нужно оформить четкий контракт. Учесть все детали. Цифры были согласованы давно, в октябре.

Дело осталось только за формулировками и работой юристов», – заключил Смит.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Front Office Sports
logoСтивен Эй Смит
logoНБА
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стивен Эй Смит может стать кандидатом на пост президента США в 2028 году
11вчера, 19:09
Чарльз Баркли отказался от предложений NBC и Amazon и планирует продолжить сотрудничество с TNT Sports
34 февраля, 13:32
Стивен Эй Смит: «На месте Леброна Джеймса я бы попытался устроить переход в «Голден Стэйт»
323 февраля, 15:05
Рекомендуем
Главные новости
Шэмс Чарания: «Несколько команд активно звонят «Санз» по поводу Кевина Дюрэнта»
10 минут назад
Единая лига ВТБ. «Автодор» выиграл у «Пари НН», МБА-МАИ принимает «Локомотив-Кубань»
918 минут назадLive
Демаркус Казинс: «Если у «Бакс» ничего не получится, допускаю, что Яннис Адетокумбо перейдет в другую команду»
126 минут назад
Евролига. «Фенербахче» принимает «Реал», «Панатинаикос» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
353 минуты назадLive
Ян Веселы пропустит как минимум два месяца из-за травмы колена
сегодня, 17:38
«Милуоки» обменяет Патрика Болдуина в «Сан-Антонио»
1сегодня, 17:32
НБА представила форму и дизайн площадки для Матча всех звезд 2025 года
7сегодня, 17:24Фото
«Торонто» обменяет Дэвиона Митчелла в «Майами» на Пи Джей Такера и пик 2-го раунда
12сегодня, 16:46
НБА. «Лейкерс» примут «Голден Стэйт», «Бостон» встретится с «Далласом» и другие матчи
11сегодня, 16:37
Владимир Дячок стал генеральным секретарем и исполнительным директором РФБ
сегодня, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич о пожеланиях смерти Егору Демину: «Думаю, здесь идет след от Украины»
7сегодня, 16:11
Александар Везенков получил пятую награду MVP тура Евролиги в этом сезоне
сегодня, 14:38
«Уралмаш» планирует отчислить Стэнли Уиттакера и Никиту Балашова
2сегодня, 10:59
Общий бюджет БК «Астана» составляет около 400 миллионов рублей
сегодня, 08:08
Еврокубок. «Бешикташ» победил «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» выиграл у «Тюрк Телекома» и другие результаты
вчера, 20:59
Хавьер Паскуаль о победе над «Енисеем»: «Такие матчи случаются, самое главное – это одержать победу в концовке»
вчера, 19:45
Велимир Перасович о победе над «Пармой»: «Проявили характер»
1вчера, 19:21
Брайан Уиндхорст об обмене Луки Дончича: «Никто не знал»
6вчера, 18:23
Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил и Юсуф Нуркич присутствовали на тренировке «Финикса»
вчера, 18:16
Дмитрий Пиршин о Матасе Бузелисе: «До сих пор работаем, постоянно общаемся»
1вчера, 17:46
Рекомендуем