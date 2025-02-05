Лука Дончич может дебютировать за «Лейкерс» в субботу в матче против «Индианы»

Дебют Луки Дончича за «Лейкерс» может произойти в субботу.

По словам журналиста ESPN.com Дэйва Макменамина, все идет к тому, что Лука Дончич дебютирует за «Лейкерс» в субботу в матче против «Индианы».

Во вторник словенский разыгрывающий впервые посетил матч «Лейкерс» в качестве игрока лос-анджелесской команды. «Лейкерс » обыграли «Клипперс» со счетом 122:97.