Лука Дончич может дебютировать за «Лейкерс» в субботу в матче против «Индианы»
Дебют Луки Дончича за «Лейкерс» может произойти в субботу.
По словам журналиста ESPN.com Дэйва Макменамина, все идет к тому, что Лука Дончич дебютирует за «Лейкерс» в субботу в матче против «Индианы».
Во вторник словенский разыгрывающий впервые посетил матч «Лейкерс» в качестве игрока лос-анджелесской команды. «Лейкерс» обыграли «Клипперс» со счетом 122:97.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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