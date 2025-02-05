Джулиус Рэндл выбыл как минимум на две недели с растяжением паха
Джулиус Рэндл выбыл из строя как минимум на две недели.
«Миннесота» объявила, что форвард получил растяжение мышц паха и пропустит как минимум две недели.
МРТ выявила у Рэндла растяжение правой приводящей мышцы. Игрок будет повторно обследован через две недели.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Миннесоты»
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