Джулиус Рэндл выбыл как минимум на две недели с растяжением паха

Джулиус Рэндл выбыл из строя как минимум на две недели.

«Миннесота » объявила, что форвард получил растяжение мышц паха и пропустит как минимум две недели. МРТ выявила у Рэндла растяжение правой приводящей мышцы. Игрок будет повторно обследован через две недели.