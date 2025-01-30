Билл Симмонс о Брэдли Биле: «Худший контракт в лиге»
Билл Симмонс высказался о стоимости Брэдли Била на рынке обменов.
«Он в порядке. Типа, он игрок ротации. Но за 50 миллионов долларов в год?
Это худший контракт в лиге. И он играет не в каждом матче. Знаете, я думаю, не зря «Финикс» решил отказаться от этой модели «Большой тройки» с Брэдли Билом», – сказал известный спортивный эксперт.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Bill Simmons Podcast
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