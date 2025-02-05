Болельщик «Кавальерс» выиграл 10 тысяч долларов благодаря попаданию с середины площадки
Поклонник «Кавальерс» выиграл крупную сумму одним броском.
Болельщик «Кливленда» получил 10 тысяч долларов благодаря попаданию с середины площадки.
Эпизод произошел в паузе матча с «Бостоном».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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