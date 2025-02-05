Коллин Секстон выбыл как минимум на неделю с травмой голеностопа
Коллин Секстон пропустит как минимум неделю из-за травмы.
Разыгрывающий «Юты» получил растяжение связок левого голеностопного сустава в первой четверти матча против «Индианы» (111:112) в понедельник.
Рентген не выявил серьезного повреждения. Секстон пройдет повторное обследование через одну неделю.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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