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Команды-претенденты проявляют большой интерес к Коллину Секстону

Команды-претенденты пытаются выменять Коллина Секстона.

«Юта» получает множество предложений по разыгрывающему защитнику от команд, претендующих на чемпионство, сообщает репортер Эван Сайдери.

Секстон в этом сезоне в среднем набирает 18,3 очка за матч, реализуя 41,6% из-за дуги.

В любой возможной сделке с участием Секстона «Юта» намерена получить перспективного игрока и драфт-пики.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
logoКоллин Секстон
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