Команды-претенденты проявляют большой интерес к Коллину Секстону

Команды-претенденты пытаются выменять Коллина Секстона.

«Юта» получает множество предложений по разыгрывающему защитнику от команд, претендующих на чемпионство, сообщает репортер Эван Сайдери.

Секстон в этом сезоне в среднем набирает 18,3 очка за матч, реализуя 41,6% из-за дуги.

В любой возможной сделке с участием Секстона «Юта» намерена получить перспективного игрока и драфт-пики.