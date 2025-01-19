Команды-претенденты проявляют большой интерес к Коллину Секстону
Команды-претенденты пытаются выменять Коллина Секстона.
«Юта» получает множество предложений по разыгрывающему защитнику от команд, претендующих на чемпионство, сообщает репортер Эван Сайдери.
Секстон в этом сезоне в среднем набирает 18,3 очка за матч, реализуя 41,6% из-за дуги.
В любой возможной сделке с участием Секстона «Юта» намерена получить перспективного игрока и драфт-пики.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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