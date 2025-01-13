Коллиер не стал отдавать мяч Секстону и нарушил правило 8 секунд в ключевом владении «Джаз». Игроки эмоционально обсудили эпизод
«Юта» допустила обидную потерю в матче с «Бруклином».
Айзейя Коллиер не стал отдавать мяч по запросу Коллина Секстона и нарушил правило 8 секунд в ключевом владении «Джаз» под занавес четвертой четверти при равном счете.
Игроки эмоционально обсудили эпизод в последовавшем тайм-ауте.
«Юта» победила в овертайме со счетом 112:111. Коллиер стал автором победного прохода на последних секундах дополнительного времени при «-1».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
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