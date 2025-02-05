Марио Хезоня дисквалифицирован Евролигой на 1 игру и оштрафован на 5 000 евро за неуважение к судьям

Евролига вынесла дисциплинарное решение в адрес Марио Хезони.

Форвард «Реала » дисквалифицирован на 1 игру и оштрафован на 5 000 евро за неуважение к арбитрам.

Решение может быть обжаловано клубом. При таком раскладе хорват, вероятно, сможет сыграть против «Фенербахче» в четверг.