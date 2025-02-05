Марио Хезоня дисквалифицирован Евролигой на 1 игру и оштрафован на 5 000 евро за неуважение к судьям
Евролига вынесла дисциплинарное решение в адрес Марио Хезони.
Форвард «Реала» дисквалифицирован на 1 игру и оштрафован на 5 000 евро за неуважение к арбитрам.
Решение может быть обжаловано клубом. При таком раскладе хорват, вероятно, сможет сыграть против «Фенербахче» в четверг.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем