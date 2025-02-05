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Амен Томпсон и Эндрю Нембхард – лучшие по игре в защите в НБА по итогам января

НБА назвала лучших по игре в защите на Западе и Востоке по итогам января.

Свингмен «Хьюстона» Амен Томпсон и защитник «Индианы» Эндрю Нембхард получили индивидуальные награды от своих конференций.

Томпсон совершил 26 перехватов и сделал 17 блок-шотов в 12 матчах, что помогло «Рокетс» достичь результата 9-3 в январе. Амен стал единственным игроком лиги, который в среднем делал не менее 2,0 перехвата 1,0 блок-шота за игру в течение месяца.

Нембхард записал на свой счет 21 перехват и помог «Пэйсерс» достичь результата 10-2 в январе. «Индиана» пропускала 109,2 очка за игру, у команды пятый лучший рейтинг в защите в лиге (111,6 очка за игру) в последних 23 встречах.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
logoИндиана
logoЭндрю Нембхард
logoХьюстон
logoНБА
logoАмен Томпсон
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