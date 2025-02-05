Кеон Джонсон о словах Удоки про «низкий уровень» «Бруклина»: «Все в команде восприняли это как личное»
Кеон Джонсон рассказал о том, как слова Име Удоки мотивировали «Нетс».
Главный тренер «Хьюстона» после поражения от «Бруклина» на домашней арене охарактеризовал соперника как команду «низкого уровня».
«Все восприняли это как личное. Дело не только в том, как мы бьемся просто соперников, но и в том, как мы стараемся в играх даже друг против друга. Прочитав подобное о себе, мы не на шутку завелись, ведь мы знаем, какой у нас подход к игре. И вот как мы справились с этим сегодня», – заявил игрок «Бруклина».
Во вторник «Нетс» уступали «-4» за 9,5 секунды до сирены, но вырвали победу у «Рокетс» благодаря двум 3-очковым подряд.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Nets Videos
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем