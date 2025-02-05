Кеон Джонсон о словах Удоки про «низкий уровень» «Бруклина»: «Все в команде восприняли это как личное»

Кеон Джонсон рассказал о том, как слова Име Удоки мотивировали «Нетс».

Главный тренер «Хьюстона » после поражения от «Бруклина » на домашней арене охарактеризовал соперника как команду «низкого уровня».

«Все восприняли это как личное. Дело не только в том, как мы бьемся просто соперников, но и в том, как мы стараемся в играх даже друг против друга. Прочитав подобное о себе, мы не на шутку завелись, ведь мы знаем, какой у нас подход к игре. И вот как мы справились с этим сегодня», – заявил игрок «Бруклина».

Во вторник «Нетс» уступали «-4» за 9,5 секунды до сирены, но вырвали победу у «Рокетс» благодаря двум 3-очковым подряд.