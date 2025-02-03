Джимми Батлер выразил готовность подписать продление контракта с «Финиксом»
Джимми Батлер обозначил команду, в которой хотел бы продолжить карьеру.
Как рассказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания, защитник «Майами» выразил готовность подписать продление контракта с «Финиксом» в случае обмена в клуб из Аризоны.
Также 35-летний баскетболист известил «Голден Стэйт», что не намерен продлевать соглашение с клубом. В результате переговоры по обмену между калифорнийцами и флоридцами «на данном этапе» приостановлены.
Дедлайн на обмены намечен на 6 февраля.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Arizona Sports
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