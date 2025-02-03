Джимми Батлер выразил готовность подписать продление контракта с «Финиксом»

Джимми Батлер обозначил команду, в которой хотел бы продолжить карьеру.

Как рассказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания, защитник «Майами » выразил готовность подписать продление контракта с «Финиксом » в случае обмена в клуб из Аризоны.

Также 35-летний баскетболист известил «Голден Стэйт », что не намерен продлевать соглашение с клубом. В результате переговоры по обмену между калифорнийцами и флоридцами «на данном этапе» приостановлены.

Дедлайн на обмены намечен на 6 февраля.