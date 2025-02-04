Мозес Муди: «Постоянное время на площадке сильно упрощает мне игру»
Мозес Муди проводит больше времени на площадке в последних матчах.
22-летний защитник набрал 17 очков при 6 точных из 9 бросков с игры и 3 из 5 из-за дуги за 24 минуты в последней победной встрече с «Орландо».
Муди проводит 25 минут на паркете в среднем в последних 10 матчах. На его счету в этих играх 12,8 очка, 3,2 подбора и 1,9 передачи. Защитник реализовывает 44,1% трехочковых бросков.
«Отличные ощущения. У меня получается нащупать ритм, понять ход матча. Это понимание переходит из игры в игру.
Очень важно получать постоянное время на площадке. Я всегда работаю без четкого понимания того, какие игровые возможности получу. Поддерживаю форму и готовность. Всегда действовал в этих тяжелых условиях.
Постоянное игровое время сильно все упрощает для меня», – признался защитник на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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