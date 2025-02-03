Джимми Батлер не хочет продлевать контракт с «Голден Стэйт», переговоры об обмене приостановлены (Уиндхорст)

Джимми Батлер не хочет переходить в «Уорриорз».

Как сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, защитник «Майами » известил «Голден Стэйт », не хочет продлевать контракт с клубом. В результате переговоры по обмену между двумя клубами «на данном этапе» приостановлены.

Калифорнийский клуб считался одним из фаворитов в борьбе за Батлера наряду с «Финиксом ».

По ходу сезона Джимми сделал запрос на обмен из «Хит», отмечалось, что он готов играть за любую другую команду НБА . Этим летом у звездного ветерана будет возможность выйти на рынок свободных агентов.