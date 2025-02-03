Джимми Батлер не хочет продлевать контракт с «Голден Стэйт», переговоры об обмене приостановлены (Уиндхорст)
Джимми Батлер не хочет переходить в «Уорриорз».
Как сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, защитник «Майами» известил «Голден Стэйт», не хочет продлевать контракт с клубом. В результате переговоры по обмену между двумя клубами «на данном этапе» приостановлены.
Калифорнийский клуб считался одним из фаворитов в борьбе за Батлера наряду с «Финиксом».
По ходу сезона Джимми сделал запрос на обмен из «Хит», отмечалось, что он готов играть за любую другую команду НБА. Этим летом у звездного ветерана будет возможность выйти на рынок свободных агентов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Брайана Уиндхорста
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