Брайан Уиндхорст: «Все, что «Лейкерс» будут делать дальше, будет крутиться вокруг номера «77»
Брайан Уиндхорст оценил изменения в ближайших приоритетах «Лейкерс».
«Каждый сезон карьеры Леброна все его команды строились вокруг него. Теперь это изменилось. Все, что «Лейкерс» будут делать теперь, будет крутиться вокруг номера «77». Это команда Луки Дончича. Совершенно другая ситуация.
Посмотрим, что они будут делать со своим составом. Потому что он в полном раздрае. У них нет «больших». Их следующие шаги, с прицелом на ближайшее время или на период в 3-5 лет, продемонстрируют их отношение к ситуации.
«Далласу», скорее всего, тоже придется предпринять какие-то шаги до дедлайна», – заключил эксперт ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Get Up в сети X
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