Брайан Уиндхорст: «Все, что «Лейкерс» будут делать дальше, будет крутиться вокруг номера «77»

Брайан Уиндхорст оценил изменения в ближайших приоритетах «Лейкерс».

«Каждый сезон карьеры Леброна все его команды строились вокруг него. Теперь это изменилось. Все, что «Лейкерс » будут делать теперь, будет крутиться вокруг номера «77». Это команда Луки Дончича . Совершенно другая ситуация.

Посмотрим, что они будут делать со своим составом. Потому что он в полном раздрае. У них нет «больших». Их следующие шаги, с прицелом на ближайшее время или на период в 3-5 лет, продемонстрируют их отношение к ситуации.

«Далласу », скорее всего, тоже придется предпринять какие-то шаги до дедлайна», – заключил эксперт ESPN.