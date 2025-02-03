Яннис Адетокумбо: «Хочу видеть Луку в «Лейкерс», хочу, чтобы Йокич перешел в «Никс». Хочу, чтобы европейцы забрали себе все крупные рынки»

Яннис Адетокумбо нашел позитив в обмене Луки Дончича в «Лейкерс».

Отвечая на вопрос о сенсационной сделке, грек порассуждал о том , как уязвимы в НБА даже игроки со звездным статусом.

«Ладно, давайте скажем и что-нибудь смешное, потому что я только что произнес очень серьезные слова. Итак, европеец станет лицом «Лейкерс », и это что-то новое для Старого Света. Такого никогда не было раньше. У «озерников» был Пау Газоль. И он был в полном порядке. И как произносится эта фамилия, Вуячич? Саша Вуячич ? Отличный парень, один из моих близких друзей, но я все время путаю его имя. Так что мне все нравится.

Знаете, чего я хочу? Я хочу видеть Луку в «Лейкерс», я хочу, чтобы Йокич перешел в «Никс». Я хочу, чтобы европейцы забрали себе все крупные рынки и устроили что-то невероятное. Вот чего я хочу. Это моя мечта.

Но еще раз, я желаю обеим командам удачи, желаю всем игрокам из этой сделки удачи в их карьерах», – сказал форвард «Бакс».