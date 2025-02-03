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Яннис Адетокумбо об обмене Дончича в «Лейкерс»: «Подумал, что это фэйковые новости»

Яннис Адетокумбо прокомментировал обмен Луки Дончича в «Лейкерс».

«Сперва подумал, что это фэйковые новости. Что-то невероятное. Таков мир, в котором мы живем.

Дончич – один из лучших игроков мира. Несколько месяцев назад он выводил свою команду в финал. Он набирал 70 очков. Он делал трипл-дабл с 60 очками. Финишировал в Топ-3 в гонке за MVP. 

Это бизнес. Важно понимать, что никто в НБА не может расслабиться и чувствовать себя спокойно.

Я уже говорил это раньше, нас оценивают каждый день. Ничего нельзя принимать как должное. Попадая в число участников Матча всех звезд, вы не принимаете это как должное. Просто возможность выходить на площадку, надевая майку своей команду – это тоже не следует принимать как должное», – заявил лидер «Бакс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эрика Нима
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