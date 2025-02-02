Андреас Пистиолис: «Алекса Аврамович получил травму и не тренировался значительную часть недели»

Андреас Пистиолис объяснил неудачное выступление Аврамовича в матче с «Зенитом».

«Поздравляю «Зенит», они победили заслуженно, потому что играли лучше нас. У нас были лишь некоторые моменты, когда мы выглядели командой, которой хотим быть. В целом, соперники контролировали ход матча. Мы не были готовы психологически, и я беру ответственность за это на себя. Снова благодарю болельщиков, которые решили провести время на баскетболе и создали отличную атмосферу…

Алекса Аврамович получил травму в матче с «Уралмашем» и не тренировался с командой значительную часть недели. Мы хотели вернуть его в строй, чтобы он помог в этом важном матче, но он очевидно выглядел сегодня ниже своих стандартов», – сказал главный тренер ЦСКА.

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях переиграл московский ЦСКА – 79:66. Алекса Аврамович не набрал ни одного очка за 19 минут на паркете.