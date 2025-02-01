Андрей Кириленко об Алексее Шведе: «Еще год-два у нас будет возможность посмотреть за его игрой»

Андрей Кириленко считает, что Алексей Швед будет играть еще год-два.

«Я очень рад, что Леша вернулся. Еще год-два у нас будет возможность посмотреть за его игрой.

С нетерпением жду завтрашнего дня, чтобы увидеть его на площадке против ЦСКА. Но ему 36 лет, это надо понимать, того Шведа 25-летнего мы не увидим», – отметил президент РФБ .

2 февраля «Зенит » с Алексеем Шведом в составе сыграет на выезде против московского ЦСКА .