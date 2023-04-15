Шону Кемпу предъявлено обвинение в вооруженном нападении

Легенде «Соникс» предъявили обвинение в вооруженном нападении. Прокуратура Округа Пирс вынесла такое решение на основании того, что в середине марта бывший баскетболист устроил перестрелку на парковке у торгового центра Tacoma.

Адвокат Скотт Боатмэн рассказал ESPN, что Кемп не признает себя виновным и готов сотрудничать со следствием. По его версии ему пришлось прибегнуть к оружию после того, как он самостоятельно нашел человека, укравшего у него телефон, и таким образом открыл огонь в рамках самозащиты.