Шону Кемпу предъявлено обвинение в вооруженном нападении

Теги происшествия НБА Шон Кемп Баскетбол

Легенде «Соникс» Шону Кемпу предъявили обвинение в вооруженном нападении. Прокуратура Округа Пирс вынесла такое решение на основании того, что в середине марта бывший баскетболист устроил перестрелку на парковке у торгового центра Tacoma.

Адвокат Скотт Боатмэн рассказал ESPN, что Кемп не признает себя виновным и готов сотрудничать со следствием. По его версии ему пришлось прибегнуть к оружию после того, как он самостоятельно нашел человека, укравшего у него телефон, и таким образом открыл огонь в рамках самозащиты.   

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3 комментария

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Рахон Р.
Странное дело, учитывая, что в марте полиция признала его действия самозащитой и не предъявила обвинений.
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nut21
Очевидно, можно забрать ниггу из гетто, но... Впрочем, какого черта дергать смартфон у Рейнмэна. Тупая молодежь
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Сергей Пузанков
Нашёл человека, укравшего телефон и открыл огонь в рамках самозащиты... или какая-то часть истории пропущена или попахивает вооруженным нападением.
+3
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