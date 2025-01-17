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Чемпион НБА в составе «Сиэтла» Гас Уильямс умер в возрасте 71 года

Гас Уильямс ушел из жизни.

Защитник отыграл 11 сезонов в лиге, 6 из которых пришлись на «Сиэтл». В качестве лидера команды Уильямс привел «Суперсоникс» к единственному титулу в истории клуба в 1979 году.

На счету баскетболиста 2 попадания в сборные сезона и 2 вызова на Матч всех звезд. Номер баскетболиста («1») выведен из обращения в «Тандер».

Уильямс пережил инсульт в 2020 году и умер спустя 5 лет борьбы с ухудшающимся состоянием в возрасте 71 года.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Гас Уильямс
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