Чемпион НБА в составе «Сиэтла» Гас Уильямс умер в возрасте 71 года

Гас Уильямс ушел из жизни.

Защитник отыграл 11 сезонов в лиге, 6 из которых пришлись на «Сиэтл ». В качестве лидера команды Уильямс привел «Суперсоникс» к единственному титулу в истории клуба в 1979 году.

На счету баскетболиста 2 попадания в сборные сезона и 2 вызова на Матч всех звезд. Номер баскетболиста («1») выведен из обращения в «Тандер».

Уильямс пережил инсульт в 2020 году и умер спустя 5 лет борьбы с ухудшающимся состоянием в возрасте 71 года.