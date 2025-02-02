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Чемпионат Франции. «Шоле» разгромил «Страсбур», «Монако» разобрался с «Гравлин-Дюнкерком»

Сегодня прошли три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Шоле» разгромил «Страсбур» у себя дома, «Монако» разобрался с «Гравлин-Дюнкерком».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Шоле – 14-3, Монако – 14-4, Париж – 13-4, Виллербан – 13-5, Бурк – 12-6,  Сен-Кантен – 10-8, Ле-Ман – 10-8, Элан Шалон – 8-10, Дижон – 8-10, Нанси – 8-10, Гравлин-Дюнкерк – 7-11, Страсбур – 7-11, Нантер – 6-12, Лимож – 6-12, Ле-Портель – 5-13, Стад Рошеле – 2-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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