О Джи Ануноби не доиграл матч против «Лейкерс» из-за травмы стопы
«Никс» могут временно лишиться О Джи Ануноби.
Форвард закончил выступление в 3-й четверти матча с «Лейкерс», отыграв 17 минут и набрав 13 очков (5 из 7 с игры, 3 из 4 из-за дуги) и 2 блок-шота.
Ануноби получил растяжение связок стопы в бесконтактной ситуации.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NY Knicks PR
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