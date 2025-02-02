О Джи Ануноби не доиграл матч против «Лейкерс» из-за травмы стопы

«Никс» могут временно лишиться О Джи Ануноби.

Форвард закончил выступление в 3-й четверти матча с «Лейкерс», отыграв 17 минут и набрав 13 очков (5 из 7 с игры, 3 из 4 из-за дуги) и 2 блок-шота.

Ануноби получил растяжение связок стопы в бесконтактной ситуации.