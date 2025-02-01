«Самара» после уведомления о банкротстве перейдет под управление государства
Все команды, входящие в структуру «Самары», перейдут под управление государства.
Руководство «Самары» ведет обсуждение с представителями Самарской области и Минспортом о процессе передачи прав клуба, сообщает «Матч ТВ».
Ранее генеральный директор «Самары» Камо Погосян заявил, что клуб подал уведомление о банкротстве. По информации «Матч ТВ», долги клуба составляют около 200 миллионов рублей.
«Самара» занимает 11‑е место в турнирной таблице Единой лиги. По ходу чемпионата волжане расстались со всеми легионерами.
Сегодня «Самара» прервала серию из 11 поражений подряд, победив «Парму» со счетом 86:78.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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