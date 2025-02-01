Михаил Кулагин – 13-й россиянин в истории Лиги ВТБ, набравший 30+ очков в матче

32 очка Михаила Кулагина помогли «Самаре» победить «Парму».

Атакующий защитник «Самары» набрал 32 очка в победном матче против «Пармы» (86:78) и стал 13-м россиянином в истории Единой Лиги ВТБ , которому удалось набрать 30+ очков в одном матче.

30-летний Кулагин реализовал 11 из 24 с игры, включая 8 из 18 из-за дуги, и 2 из 2 с линии штрафных, а также сделал 7 подборов.

Ранее 30+ очков в одном матче набирали Алексей Швед (24 раза), Сергей Карасев (4), Антон Понкрашов (2), Егор Вяльцев, Артем Яковенко, Антон Астапкович, Иван Стребков, Андрей Мартюк, Владислав Трушкин, Андрей Зубков, Тимофей Герасимов, Андрей Лопатин и Михаил Кулагин (все – по 1 разу). Примечательно, что 4 из 13 игроков попали в список в этом сезоне.