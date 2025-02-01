Алекс Бентли – MVP «Финала четырех» Кубка России
Алекс Бентли признана MVP «Финала четырех» Кубка России.
В субботу, 1 февраля, екатеринбургский УГМК разгромил курское «Динамо» в финальном матче со счетом 89:63 и стал 12-кратный победителем Кубка России.
Разыгрывающая УГМК Алекс Бентли получила приз MVP «Финала четырех». Американка с белорусским гражданством набрала 28 очков в решающем матче турнира.
В символическую пятерку «Финала четырех» вошли Марина Голдырева, Кьяра Линскенс (обе – «Динамо»), Мария Клюндикова (УГМК), Юлия Савукова (МБА) и Изабела Лира Маседу («Ника»).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт РФБ
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