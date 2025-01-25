Премьер-лига. Женщины. УГМК выиграл у «Ники» на своей площадке

Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Екатеринбургский УГМК на своей площадке разобрался с «Никой » из Сыктывкара.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

УГМК – Ника – 78:59 (20:19, 26:18, 13:14, 19:8)

УГМК : Майга, Ногич (обе – 12), Косу, Попова, Клюндикова (все – 9).

НИКА : Джексон (13 + 6 подборов), Логунова (11), Лира (10 + 7 подборов).

25 января . 15:00

Положение команд : УГМК – 19-1, МБА – 13-6, Ника – 13-7, Динамо Курск – 12-7, Надежда – 11-8, Енисей – 9-10, Динамо Новосибирск – 8-11, Самара – 7-12, Спарта энд К – 7-12, Нефтяник – 4-14, Динамо Москва – 2-17.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.