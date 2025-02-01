Кубок России. Женщины. УГМК разгромил в финале курское «Динамо» и стал 12-кратным победителем турнира, МБА обыграла «Нику» в матче за 3-е место

В Екатеринбурге прошли решающие матчи «Финала четырех» женского Кубка России.

Екатеринбургский УГМК в 12-й раз в истории клуба завоевал Кубок России, разгромив курское «Динамо» в финальном матче домашнего «Финала четырех».

Столичная МБА выиграла бронзу, взяв верх над «Никой » из Сыктывкара в матче за 3-е место.

Кубок России

Женщины

Екатеринбург

Матч за 3-е место

Ника – МБА – 56:66 (14:21, 19:17, 13:18, 10:10)

НИКА : Лира (19 + 9 подборов + 4 перехвата), Братчикова (14), Логунова (10).

МБА : Савукова (16 + 7 подборов), Кошечкина (15), Яковлева (11 + 15 подборов).

1 февраля . 11.00

Финал

УГМК – Динамо Курск – 89:63 (25:17, 22:16, 22:19, 20:11)

УГМК : Бентли (28), Клюндикова (21 + 13 подборов), Попова (11).

ДИНАМО К : Голдырева (13), Фролкина (12).

1 февраля . 14.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.