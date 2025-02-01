Кубок России. Женщины. УГМК разгромил в финале курское «Динамо» и стал 12-кратным победителем турнира, МБА обыграла «Нику» в матче за 3-е место
В Екатеринбурге прошли решающие матчи «Финала четырех» женского Кубка России.
Екатеринбургский УГМК в 12-й раз в истории клуба завоевал Кубок России, разгромив курское «Динамо» в финальном матче домашнего «Финала четырех».
Столичная МБА выиграла бронзу, взяв верх над «Никой» из Сыктывкара в матче за 3-е место.
Женщины
Екатеринбург
Матч за 3-е место
Ника – МБА – 56:66 (14:21, 19:17, 13:18, 10:10)
НИКА: Лира (19 + 9 подборов + 4 перехвата), Братчикова (14), Логунова (10).
МБА: Савукова (16 + 7 подборов), Кошечкина (15), Яковлева (11 + 15 подборов).
1 февраля. 11.00
Финал
УГМК – Динамо Курск – 89:63 (25:17, 22:16, 22:19, 20:11)
УГМК: Бентли (28), Клюндикова (21 + 13 подборов), Попова (11).
ДИНАМО К: Голдырева (13), Фролкина (12).
1 февраля. 14.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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