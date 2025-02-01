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Кубок России. Женщины. УГМК разгромил в финале курское «Динамо» и стал 12-кратным победителем турнира, МБА обыграла «Нику» в матче за 3-е место

В Екатеринбурге прошли решающие матчи «Финала четырех» женского Кубка России.

Екатеринбургский УГМК в 12-й раз в истории клуба завоевал Кубок России, разгромив курское «Динамо» в финальном матче домашнего «Финала четырех».

Столичная МБА выиграла бронзу, взяв верх над «Никой» из Сыктывкара в матче за 3-е место.

Кубок России

Женщины

Екатеринбург

Матч за 3-е место

Ника – МБА – 56:66  (14:21, 19:17, 13:18, 10:10)

НИКА: Лира (19 + 9 подборов + 4 перехвата), Братчикова (14), Логунова (10).

МБА: Савукова (16 + 7 подборов), Кошечкина (15), Яковлева (11 + 15 подборов).

1 февраля. 11.00

Финал

УГМК – Динамо Курск – 89:63  (25:17, 22:16, 22:19, 20:11) 

УГМК: Бентли (28), Клюндикова (21 + 13 подборов), Попова (11).

ДИНАМО К: Голдырева (13), Фролкина (12).

1 февраля. 14.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Кубок России жен
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