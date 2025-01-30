Кубок России. Женщины. 1/2 финала. Курское «Динамо» обыграло «Нику», УГМК взял верх над МБА
Сегодня в Екатеринбурге прошли матчи 1/2 финала женского Кубка России.
Курское «Динамо» обыграло «Нику», УГМК взял верх над МБА.
Женщины
Екатеринбург
Ника – Динамо Курск – 59:69 (15:20, 18:18, 18:17, 8:14)
НИКА: Логунова (18), Низамова (15 + 3 перехвата), Лира (9 + 6 подборов).
ДИНАМО К: Линскенс (16 + 7 подборов), Штанько (13), Браун (12 + 10 подборов), Глонти (10 + 12 подборов + 5 передач).
30 января. 14.30
УГМК – МБА – 65:59 (15:11, 19:18, 19:7, 12:23)
УГМК: Бентли (15), Косу (10 + 7 подборов), Шилова (10).
МБА: Фролкина (14), Савукова (11), Кошечкина (9).
30 января. 17.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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