Журналист Джейсон Андерсон об обмене Де’Аарона Фокса: «Пока все тихо»

«Кингз» пока не нашли подходящий вариант обмена Де’Аарона Фокса.

«По словам источника, осведомленного о ситуации, «пока все тихо» относительно переговоров о возможном обмене звезды «Сакраменто » Де’Аарона Фокса. Все может быстро измениться, но в данный момент не похоже, что сделка неизбежна», – пишет журналист The Sacramento Bee Джейсон Андерсон.