Журналист Джейсон Андерсон об обмене Де’Аарона Фокса: «Пока все тихо»
«Кингз» пока не нашли подходящий вариант обмена Де’Аарона Фокса.
«По словам источника, осведомленного о ситуации, «пока все тихо» относительно переговоров о возможном обмене звезды «Сакраменто» Де’Аарона Фокса. Все может быстро измениться, но в данный момент не похоже, что сделка неизбежна», – пишет журналист The Sacramento Bee Джейсон Андерсон.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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