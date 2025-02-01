Брайан Уиндхорст: «Сперс» считают Стефона Касла «неприкасаемым» и не включат его в сделку по Фоксу»

Брайн Уиндхорст рассказал о ситуации с Де’Аароном Фоксом.

По словам журналиста, претендующий на защитника «Сан-Антонио» не станет включать в сделку новичка Стефона Касла.

«Он определенно самый значимый игрок на рынке обменов. Но я не знаю, успеют ли они организовать сделку в это трансферное окно, несмотря на значительное внимание к нему.

«Сан-Антонио» является главным претендентом в связи с ответным интересом самого игрока. Но в случае сделки ключевым фактором ее может стать Стефон Касл . «Сакраменто », наверняка, будет рассматривать его в качестве основного элемента, но «Сперс» и самим он очень нравится. Техасцы считают Стефона «неприкасаемым» и не включат его в свой пакет.

Если бы речь шла о Гилджес-Александере или Дончиче, они бы подумали. Но находится ли на этом уровне Фокс... «Сперс» считают, что в ближайшей перспективе Касл будет играть не хуже», – прокомментировал вероятный трансфер эксперт ESPN.

Новичок «Сан-Антонио», 4-й номер драфта-2024 защитник Стефон Касл набирает 11,9 очка, 2,6 подбора и 3,5 передачи за 25,5 минуты в среднем в своем 1-м сезоне в лиге. Касл лидирует в рейтинге новичков НБА на этой неделе. Связка игрока с форвардом Виктором Вембаньямой уже получила прозвище Area 51.