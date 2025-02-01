Александр Церковный поделился мнением о роли легионеров.

– Почему так много легионеров в команде и на паркете?

– Легионеры в любом чемпионате дают уровень и конкуренцию. Говорить, что они не дают расти своим игрокам – большей частью заблуждение. В любом сильном европейском чемпионате как по баскетболу, так и по футболу и другим игровым видам спорта достаточно легионеров, и это не мешает этим странам растить своих талантливых игроков. Для нас в большем приоритете задача, чтобы было как можно больше в составе «Зенита» воспитанников нашей клубной системы.

– Учитывая новые реалии Лиги ВТБ, не возникало ли у вас желания начать тренировать баскетбольный «Зенит»?

– Нет, и точно не появится.

– Довольны ли вы селекцией?

– Селекцией можно быть по‑настоящему довольным, когда выигрываешь чемпионат. Это всегда сложный процесс, который невозможно провести идеально. Редко, когда, подписывая нескольких игроков, в процессе сезона не выясняется, что кто‑то выпадает из состава несмотря на то, что всеми была проведена колоссальная работа, чтобы этого избежать.

– Александр Щербенев, пришедший в этом сезоне, получает мало игрового времени, стоит ли ожидать его в «Зените»-2 или он будет через тренировки завоевывать свое время?

– У Александра появляются регулярно шансы для реализации и будут появляться еще. И он обязательно должен этим воспользоваться. На его позиции высокая конкуренция и ему, как пока еще молодому игроку, конечно, непросто. Но и тренер, и клуб ему верят и доверяют, в том числе поэтому наш контракт рассчитан на три года, – считает генеральный директор «Зенита ».