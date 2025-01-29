Александр Церковный о дебюте Шведа за «Зенит»: «Алексей подтвердил правильность нашего выбора»

Александр Церковный прокомментировал дебют Алексея Шведа за «Зенит».

36‑летний баскетболист в домашнем матче Единой лиги ВТБ с МБА‑МАИ (73:50) набрал 9 очков, отдал 5 передач и совершил 3 подбора.

«⁠Чтобы давать какую‑то оценку игре нашего новичка, нужно учитывать, что Алексей больше месяца был без игровой практики. Но очевидно, что Швед вчера подтвердил правильность нашего выбора.

Ждем, что в скором времени он значительно прибавит», – заявил генеральный директор «Зенита ».