Александр Церковный о дебюте Шведа за «Зенит»: «Алексей подтвердил правильность нашего выбора»
Александр Церковный прокомментировал дебют Алексея Шведа за «Зенит».
36‑летний баскетболист в домашнем матче Единой лиги ВТБ с МБА‑МАИ (73:50) набрал 9 очков, отдал 5 передач и совершил 3 подбора.
«Чтобы давать какую‑то оценку игре нашего новичка, нужно учитывать, что Алексей больше месяца был без игровой практики. Но очевидно, что Швед вчера подтвердил правильность нашего выбора.
Ждем, что в скором времени он значительно прибавит», – заявил генеральный директор «Зенита».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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