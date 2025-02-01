Расселл Уэстбрук не смог доиграть матч с «Сиксерс» из-за повреждения мышцы
Расселл Уэстбрук получил травму в матче с «Сиксерс».
Разыгрывающий «Денвера» покинул площадку в четвертой четверти встречи с «Филадельфией» (137:134) из-за проблем с мышцей задней поверхности бедра.
Сообщается, что Уэстбрук не хромал, когда покидал арену.
Расселл в среднем набирает 14,2 очка, 6,6 передачи и 6,4 подбора с момента перевода в стартовый состав 27 декабря.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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