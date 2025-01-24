  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Никола Йокич о связи с Расселлом Уэстбруком: «Достаточно просто посмотреть на него, и он точно знает, о чем я думаю»
11

Никола Йокич о связи с Расселлом Уэстбруком: «Достаточно просто посмотреть на него, и он точно знает, о чем я думаю»

Никола Йокич рассказал о взаимопонимании с Расселлом Уэстбруком на площадке.

«Мне нравится эта связь между нами, потому что мне достаточно просто посмотреть на него, и он точно знает, о чем я думаю. Он просто ждет, когда я доберусь до точки, и всегда делает передачу в нужный момент.

Он отличный игрок. Я думаю, что люди и команды, которые отказывались от него, недооценивали его и не давали ему возможности быть тем, кто он есть», – сказал центровой «Денвера».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Beastbrook в соцсети X
logoНикола Йокич
logoРасселл Уэстбрук
logoНБА
logoДенвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Только три игрока НБА за последние 15 сезонов набирали в сумме не менее 20 передач и подборов в среднем за матч
2вчера, 18:08Фото
Никола Йокич ввел мяч в игру головой
1022 января, 15:15Видео
Никола Йокич отказался исполнять «Many Men» во время интервью: «Возможно, сделаю это позже»
222 января, 07:59
Никола Йокич оформил 4-й трипл-дабл подряд – 27 очков, 13 подборов и 10 передач в победном матче с «Филадельфией»
1922 января, 06:37Видео
Рекомендуем
Главные новости
«Пришло время Джокера!». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
8 минут назадФото
Единая лига ВТБ. «Самара» принимает «Зенит»
15 минут назадLive
Стеф Карри, Леброн Джеймс и Джейсон Тейтум лидируют по продажам маек в интернет-магазине НБА
428 минут назадФото
Тим Леглер: «Я бы убрал слово «безусловный» из статуса фаворита Востока у «Бостона». «Кливленд» по-настоящему хорош»
238 минут назад
«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер и Никола Йокич оторвались от преследователей
13сегодня, 15:00
«Его лидерство и аура победителя окажут позитивное влияние». Джимми Батлер может стать целью «Мемфиса»
7сегодня, 14:47
«Милуоки» активно ищет возможность усилиться за счет обмена Миддлтона, Портиса и Коннотона
4сегодня, 14:30
«Бостон», «Лейкерс» и «Никс» – лидеры НБА по продаже атрибутики в сезоне-2024/25
3сегодня, 14:15Фото
Расселл Уэстбрук: «Спасибо «Наггетс», что позволили мне быть тем, кем я был всю карьеру»
6сегодня, 14:01
Эрик Споэльстра о Келеле Уэйре: «Если что-то работает так эффективно, пусть работает»
3сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Кущенко принял участие в Матче друзей АСБ и Совете АСБ
сегодня, 12:50
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» сыграет с «Лиможем»
сегодня, 11:29
Александр Щербенев: «Помогаем Алексею Шведу как можно скорее узнать комбинации и влиться в команду»
1вчера, 19:32
Юстус Холлатц стал игроком «Баварии»
вчера, 15:52
Отец Яниса Тиммы: «Получил сотни тысяч сообщений с соболезнованиями о смерти сына»
вчера, 15:09
Центровой Кирилл Михеев перешел из «Уралмаша» в «Динамо-Владивосток»
вчера, 11:52
Американский форвард Кайзер Гейтс перешел в «Мурсию»
вчера, 10:31Фото
Изменения в регламенте ФИБА вызвали возмущение европейских баскетбольных агентов
вчера, 07:45
Сергей Елевич: «Алексей Швед начнет показывать свое мастерство уже в первых матчах за «Зенит»
22 января, 20:44
Андреас Пистиолис: «Очень нравится баскетбол «Автодора», дорожу победами над этим соперником»
22 января, 19:57
Рекомендуем