Никола Йокич о связи с Расселлом Уэстбруком: «Достаточно просто посмотреть на него, и он точно знает, о чем я думаю»
Никола Йокич рассказал о взаимопонимании с Расселлом Уэстбруком на площадке.
«Мне нравится эта связь между нами, потому что мне достаточно просто посмотреть на него, и он точно знает, о чем я думаю. Он просто ждет, когда я доберусь до точки, и всегда делает передачу в нужный момент.
Он отличный игрок. Я думаю, что люди и команды, которые отказывались от него, недооценивали его и не давали ему возможности быть тем, кто он есть», – сказал центровой «Денвера».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Beastbrook в соцсети X
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