Никола Йокич о связи с Расселлом Уэстбруком: «Достаточно просто посмотреть на него, и он точно знает, о чем я думаю»

Никола Йокич рассказал о взаимопонимании с Расселлом Уэстбруком на площадке.

«Мне нравится эта связь между нами, потому что мне достаточно просто посмотреть на него, и он точно знает, о чем я думаю. Он просто ждет, когда я доберусь до точки, и всегда делает передачу в нужный момент.

Он отличный игрок. Я думаю, что люди и команды, которые отказывались от него, недооценивали его и не давали ему возможности быть тем, кто он есть», – сказал центровой «Денвера ».