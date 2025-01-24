Расселл Уэстбрук: «Спасибо «Наггетс», что позволили мне быть тем, кем я был всю карьеру»
Расселл Уэстбрук прокомментировал победу над «Сакраменто».
«Денвер» взял верх на домашней арене со счетом 132:123, разыгрывающий набрал 18 очков, 5 подборов и 3 передачи за 32 минуты, начав матч в стартовом составе.
«Испытываю удовольствие от каждого выхода на площадку. Люблю улыбаться, находить контакт со зрителями и играть в баскетбол. Бог дал мне эту возможность, и я рад разделить свою радость с другими людьми.
Команда находится в хорошей форме. Мы играем в правильный баскетбол и все такое.
Спасибо «Наггетс», что позволили мне присоединиться и быть тем, кем я был всю мою карьеру. Очень рад тому, что выхожу на паркет с лучшим игроком в мире», – заключил Уэстбрук на послематчевой пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: DNVR Nuggets в сети X
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