Расселл Уэстбрук: «Спасибо «Наггетс», что позволили мне быть тем, кем я был всю карьеру»

Расселл Уэстбрук прокомментировал победу над «Сакраменто».

«Денвер » взял верх на домашней арене со счетом 132:123, разыгрывающий набрал 18 очков, 5 подборов и 3 передачи за 32 минуты, начав матч в стартовом составе.

«Испытываю удовольствие от каждого выхода на площадку. Люблю улыбаться, находить контакт со зрителями и играть в баскетбол. Бог дал мне эту возможность, и я рад разделить свою радость с другими людьми.

Команда находится в хорошей форме. Мы играем в правильный баскетбол и все такое.

Спасибо «Наггетс», что позволили мне присоединиться и быть тем, кем я был всю мою карьеру. Очень рад тому, что выхожу на паркет с лучшим игроком в мире», – заключил Уэстбрук на послематчевой пресс-конференции.