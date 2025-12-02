«Олимпиакос» следит за рынком НБА в поисках разыгрывающего после серии отказов

Спортивный директор «Олимпиакоса» подтвердил неудачные попытки усилить состав.

Спортивный директор «Олимпиакоса » Христос Бафес в интервью порталу sport24 признал, что греческий клуб безуспешно пытался подписать нескольких игроков на позицию разыгрывающего.

По словам Бафеса, «Олимпиакос » делал официальные предложения Малакаю Флинну («Бахчешехир »), Мело Тримблу (ЦСКА ) и Тренту Фрэйзеру («Зенит»), но получил от всех троих отказ.

Сейчас клуб продолжает мониторить рынок, ожидая новых возможностей, в том числе связанных с увольнениями игроков из команд НБА .