Никола Йокич и Кейд Каннингем – лучшие игроки НБА октября и ноября

Никола Йокич и Кейд Каннингем признаны игроками месяца в НБА.

НБА объявила, что центровой «Денвера » Никола Йокич и разыгрывающий «Детройта » Кейд Каннингем признаны лучшими игроками октября и ноября в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Йокич привел «Наггетс» к результату 14-5, набирая в среднем 28,9 очка, 10,9 передачи и 12,4 подбора за матч.

Показатели Каннингем на старте сезона составили 28,8 очка, 6,4 подбора и 9,4 передачи в среднем за встречу. Результат «Пистонс» – 16-4.