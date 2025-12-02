Никола Йокич и Кейд Каннингем – лучшие игроки НБА октября и ноября
Никола Йокич и Кейд Каннингем признаны игроками месяца в НБА.
НБА объявила, что центровой «Денвера» Никола Йокич и разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем признаны лучшими игроками октября и ноября в Западной и Восточной конференциях соответственно.
Йокич привел «Наггетс» к результату 14-5, набирая в среднем 28,9 очка, 10,9 передачи и 12,4 подбора за матч.
Показатели Каннингем на старте сезона составили 28,8 очка, 6,4 подбора и 9,4 передачи в среднем за встречу. Результат «Пистонс» – 16-4.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
