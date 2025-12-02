Форвард «Фенербахче» Онуралп Битим получил разрыв связки голеностопа в матче сборной Турции

У форварда «Фенербахче» диагностирован разрыв связок голеностопа.

Форвард «Фенербахче » Онуралп Битим получил серьезную травму голеностопа во время победного матча сборной Турции против Боснии и Герцеговины (93:71) в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2027 года.

Как сообщил стамбульский клуб, по результатам медицинского обследования у 26-летнего игрока диагностирован разрыв связки. Конкретные сроки восстановления пока неизвестны.