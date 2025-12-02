Марко Гудурич пропустит два ближайших матча «Милана»
Марко Гудурич пропустит матчи против «Басконии» и «Тренто».
Атакующий защитник «Милана» Марко Гудурич пропустит матчи против «Басконии» в Евролиге и «Тренто» в чемпионате Италии. Об этом сообщил главный тренер команды Джузеппе Поэта.
Отсутствие Гудурича – часть плана по восстановлению после проблем, возникших в межсезонье: игрок столкнулся с тендинитом (воспалением сухожилия). Клуб рассчитывает, что этот перерыв поможет ему полностью восстановиться – особенно с учетом паузы в соревнованиях, связанной с вызовами игроков в национальные сборные.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportando
