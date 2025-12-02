Фото
Жарко Паспаль назначен новым спортивным директором «Партизана»

«Партизан» назначил нового спортивного директора.

После отставки Желько Обрадовича и увольнения Зорана Савича «Партизан» объявил о назначении нового спортивного директора. Им единогласно утвержден легендарный сербский баскетболист Жарко Паспаль.

Паспаль, чья карьера включала выступления в НБА и множество успехов на европейском уровне, возвращается в клуб, чтобы помочь команде преодолеть кризисный период.

Болельщики «Партизана» устроили беспорядки после сообщения об отставке Желько Обрадовича

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Партизана»
logoПартизан
Жарко Паспаль
logoЕвролига
logoАдриатическая лига
Зоран Савич
