Яннис Адетокумбо удалил из соцсетей все посты о «Милуоки», кроме публикации о чемпионстве 2021-го года

Яннис Адетокумбо удалил большинство упоминаний о «Бакс» в своих соцсетях.

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо удалил из своих соцсетей все посты, связанные с клубом, оставив лишь публикации о завоевании чемпионского титула в 2021 году. Также он изменил описание профиля в X на лаконичное «Атлет НБА».

Эти действия спровоцировали слухи о возможном недовольстве грека ситуацией в команде, которая переживает худшую серию за долгое время, проиграв 8 из последних 10 матчей.

Несмотря на неоднократные заверения Адетокумбо в лояльности «Бакс», ранние вылеты в плей-офф в последние три сезона и текущий кризис создают напряженный фон вокруг двухкратного MVP НБА.

«Милуоки» проиграл «Вашингтону», несмотря на 26 очков Янниса Адетокумбо, и потерпел 8-е поражение за 10 последних матчей