Купер Флэгг и Кон Книппел – лучшие новички НБА октября-ноября

Купер Флэгг и Кон Книппел признаны лучшими новичками месяца в НБА.

НБА назвала Купера Флэгга из «Далласа » и Кона Книппела из «Шарлотт » лучшими новичками октября и ноября в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Оба баскетболиста выступали за один и тот же университет – Дьюк. Это первый подобный случай с момента, когда НБА начала вручать эту награду отдельно в каждой конференции (сезон-2001/02).

В 20 матчах в октябре и ноябре Флэгг набирал в среднем 16,7 очка, 6,6 подбора и 3,5 передачи за матч.

Показатели Книппела составили 18,4 очка и 5,7 подбора в среднем за встречу при 41,3% реализации трехочковых бросков.