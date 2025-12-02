Купер Флэгг и Кон Книппел – лучшие новички НБА октября-ноября
Купер Флэгг и Кон Книппел признаны лучшими новичками месяца в НБА.
НБА назвала Купера Флэгга из «Далласа» и Кона Книппела из «Шарлотт» лучшими новичками октября и ноября в Западной и Восточной конференциях соответственно.
Оба баскетболиста выступали за один и тот же университет – Дьюк. Это первый подобный случай с момента, когда НБА начала вручать эту награду отдельно в каждой конференции (сезон-2001/02).
В 20 матчах в октябре и ноябре Флэгг набирал в среднем 16,7 очка, 6,6 подбора и 3,5 передачи за матч.
Показатели Книппела составили 18,4 очка и 5,7 подбора в среднем за встречу при 41,3% реализации трехочковых бросков.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
