Шэй Гилджес-Александер о Чете Холмгрене: «Он просто не сдает физически. Его движения стали мощнее»
Лидер «Тандер» объяснил, почему считает, что Холмгрен продолжит прогрессировать.
Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер высказался о прогрессе своего молодого партнера, центрового Чета Холмгрена, отметив его возросшую физическую мощь.
«Он просто не сдает физически. Его движения стали мощнее. Естественно, он будет приносить нам по 15-17 очков за игру. А по мере того, как Чет будет становиться сильнее, он разовьет игру в лоу-посте и мид-посте – примерно так, как это сделал Дирк Новицки», – сказал Гилджес-Александер.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
