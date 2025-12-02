Шэй Гилджес-Александер о Чете Холмгрене: «Он просто не сдает физически. Его движения стали мощнее»

Лидер «Тандер» объяснил, почему считает, что Холмгрен продолжит прогрессировать.

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер высказался о прогрессе своего молодого партнера, центрового Чета Холмгрена , отметив его возросшую физическую мощь.

«Он просто не сдает физически. Его движения стали мощнее. Естественно, он будет приносить нам по 15-17 очков за игру. А по мере того, как Чет будет становиться сильнее, он разовьет игру в лоу-посте и мид-посте – примерно так, как это сделал Дирк Новицки », – сказал Гилджес-Александер.