Зайон Уильямсон выбыл из строя как минимум на три недели

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон снова выбыл из строя. По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, 25-летний баскетболист получил травму приводящей мышцы правого бедра. Повторное обследование игрока ожидается через три недели.

В текущем сезоне Уильямсон сыграл в 10 матчах, набирая в среднем 22,1 очка, 5,6 подбора и 4 передачи за 31 минуту на площадке.