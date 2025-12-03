Зайон Уильямсон выбыл из строя как минимум на три недели
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон снова выбыл из строя. По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, 25-летний баскетболист получил травму приводящей мышцы правого бедра. Повторное обследование игрока ожидается через три недели.
В текущем сезоне Уильямсон сыграл в 10 матчах, набирая в среднем 22,1 очка, 5,6 подбора и 4 передачи за 31 минуту на площадке.
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости