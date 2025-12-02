«Сан‑Пабло Бургос» подписал Итана Хэппа

Итан Хэпп продолжит карьеру в «Сан‑Пабло Бургосе».

«Сан-Пабло Бургос » официально объявил о подписании контракта с американским центровым Итаном Хэппом. Для 29-летнего баскетболиста это уже четвертый клуб в чемпионате Испании. Ранее он выступал за «Бреоган», «Гран-Канарию» и «Валенсию».

В прошлом сезоне Хэпп провел лишь пять матчей за «Валенсию» из‑за травмы большого пальца права ноги. Всего в чемпионате Испании центровой провел 75 матчей, набирая в среднем 11,7 очка, 6,3 подбора и 2,1 передачи за 21 минуту игрового времени.